Боевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: впервые после долгого перерыва в ход пошли танки

По данным разведки, за минувшие сутки 3 оккупантов были уничтожены, еще 4 получили ранения.

На протяжении прошлых суток, 27 августа, боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«Противник совершал обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Авдеевка, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского, на Мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединское противник применял минометы. Также вблизи Лебединского враг снова после длительного перерыва использовал танки», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

По данным разведки, за минувшие сутки 3 оккупанты уничтожены, еще 4 получили ранения.

С начала суток боевики шесть раз обстреливали позиции сил ООС в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.