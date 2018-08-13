Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала около 170 взрывов на Донбассе - отчет

Подавляющее количество нарушений режима прекращения огня произошло в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за минувшие выходные зафиксировали около 170 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В период с вечера 10 до вечера 11 августа в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав тем не менее большее количество взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 70 взрывов)», - сказано в отчете.

Читайте такжеРоссия хочет скрыть созданную ей катастрофу на Донбассе - Волкер

Также, на следующие сутки, с вечера 11 до вечера 12 августа, миссия констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений перемирия (в том числе около 60 взрывов).

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Лебединского и Светлодарска.

Кроме того, в Луганской области с вечера 10 до вечера 11 августа СММ зафиксировала увеличение количества нарушений перемирия. В период с вечера 11 до вечера 12 августа СММ констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений, в частности зафиксировав 20 взрывов.

Все 20 взрывов были зафиксированы 12 августа в период между 1:40 и 2:00 в Кадиевке (бывший Стаханов, неподконтрольный правительству Украины, 50 км западнее Луганска).

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели за предыдущую неделю зафиксировали рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 63%. "В общем миссией было зафиксировано более 6 тысяч 500 таких нарушений. Миссия отметила четырехкратное увеличение случаев использования вооружения, которое должно было быть отведенным", - сказал Хуг.