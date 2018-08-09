СММ ОБСЕ фиксирует значительное увеличение нарушений перемирия на Донбассе

На прошлой неделе зафиксировано более 6 тысяч 500 нарушений перемирия на Донбассе.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели за неделю зафиксировали увеличение нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 63%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Случилось неизбежное, хотя и позже, чем мы ожидали. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 63%. В целом миссией было зафиксировано более 6 тысяч 500 таких нарушений. Миссия отметила четырехкратное увеличение случаев использования вооружения, которое должно было быть отведено", - сказал Хуг.

Читайте такжеНаблюдатели СММ ОБСЕ заметили на Донбассе 24 танка российских оккупантов

В частности, было задокументировано 86 случаев применения реактивных систем залпового огня.

"СММ зафиксировала больше вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода. Всего за минувшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 84 единицы вооружения, размещенного с нарушением: 74 случая - в неподконтрольных правительству Украины районах и 10 - в подконтрольных", - сообщил он.

"Сейчас уровень насилия возвращается к тому, какой был перед подтверждением соблюдения режима прекращения огня. За один день на прошлой неделе, а именно 30 июля, было зафиксировано более 1700 нарушений режима прекращения огня, что гораздо выше, чем средний дневной показатель таких нарушений, который наблюдался непосредственно перед подтверждением соблюдения режима прекращения огня. На тот момент он составлял около 1270 нарушений", - подчеркнул Хуг.

Он заявил, что на этот раз после объявления с 1 июля перемирия в связи со сбором урожая режим тишины держался дольше, чем обычно. «За последние три года уже 12 раз подтверждалась приверженность прекращению огня. В среднем проходит две недели до того, как возвращаемся к уровню насилия, который наблюдался до подтверждения соблюдения режима прекращения огня», - сказал Хуг.

Ранее УНИАН сообщал, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ заметил на оккупированной части Луганской области движение конвоя из восьми гаубиц контролируемых Россией боевиков. Также беспилотник ОБСЕ заметил 12 танков - шесть Т-64 и шесть Т-72 - неподалеку Хорошего.