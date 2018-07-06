Меткий выстрел украинского военного на Донбассе попал на видео

В объектив попал момент меткого выстрела украинского военного.

В сети опубликовано видео ночной перестрелки между террористами и украинскими защитниками.

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Кадры на своей странице в Facebook обнародовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

На записи запечатлен момент меткого выстрела украинского военного и слышно его слово "есть".

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные разгромили ДРГ боевиков на Горловском направлении. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 были ранены.