Меткий выстрел украинского военного на Донбассе попал на видео

07:17, 06 июля 2018
Война
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В кадре слышен победный клич военного / Скриншот

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Кадры на своей странице в Facebook обнародовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". 

На записи запечатлен момент меткого выстрела украинского военного и слышно его слово "есть".

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные разгромили ДРГ боевиков на Горловском направлении. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 были ранены.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#снайпер