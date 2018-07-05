Украинские военные разгромили ДРГ боевиков на Горловском направлении

Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 были ранены.

За прошедшие сутки, 4 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать перемирие.

Противник 19 раз применил огонь по позициям украинских бойцов, из которых дважды - из тяжелого вооружения, передает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

За прошедшие сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там позиции бойцов ООС обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате активных действий противника двое наших защитников получили ранения.

На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием действий вражеской ДРГ.

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"Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся средств вынудил противника с потерями отступить. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 были ранены. Вместе с тем, в результате активных действий противника ранения получили двое украинских военнослужащих", - рассказали в штабе ООС.

На Донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь в ответ. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились позиции бойцов возле Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и в течение текущих суток три раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Напомним, так называемое «хлебное перемирие» было объявлено в полночь 1 июля. Накануне в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы стороны договорились о прекращении огня по всей линии фронта на два месяца: с июля по август в связи с началом сбора урожая. Однако через несколько часов после формального наступления перемирия режим тишины был нарушен.