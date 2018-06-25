Почти признали: Минобороны РФ заплатило за памятники для "ихтамнет" (видео)

13:01, 25 июня 2018
Война
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По данным журналистов, памятники было оплачено Министерством обороны РФ \ espreso.tv

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Об этом говорится в статье "Новой газеты". Журналисты посетили кладбище, на котором четыре года назад появились могилы военных, которые погибли на Луганщине, говорится в сюжете ТСН.

Если тогда с крестов даже снимали таблички с именами, то сейчас на могилах установлены гранитные памятники с фото и отличиями. По данным журналистов, памятники были оплачены Министерством обороны РФ. Этим самым ведомство косвенно признало своих военных, которые воевали на Донбассе.

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Теги: #военные#Донбасс#Россия