Почти признали: Минобороны РФ заплатило за памятники для "ихтамнет" (видео)
13:01, 25 июня 2018Война
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Журналисты нашли могилы погибших на Донбассе российских военных, памятники которым были оплачены Министерством обороны РФ.
По данным журналистов, памятники было оплачено Министерством обороны РФ \ espreso.tv
Российское Министерство обороны фактически признало погибших на Донбассе десантников своими.
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Об этом говорится в статье "Новой газеты". Журналисты посетили кладбище, на котором четыре года назад появились могилы военных, которые погибли на Луганщине, говорится в сюжете ТСН.
Если тогда с крестов даже снимали таблички с именами, то сейчас на могилах установлены гранитные памятники с фото и отличиями. По данным журналистов, памятники были оплачены Министерством обороны РФ. Этим самым ведомство косвенно признало своих военных, которые воевали на Донбассе.
Российское министерство обороны фактически признало погибших на Донбассе десантников своими
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