Почти признали: Минобороны РФ заплатило за памятники для "ихтамнет" (видео)

Журналисты нашли могилы погибших на Донбассе российских военных, памятники которым были оплачены Министерством обороны РФ.

Российское Министерство обороны фактически признало погибших на Донбассе десантников своими.

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Об этом говорится в статье "Новой газеты". Журналисты посетили кладбище, на котором четыре года назад появились могилы военных, которые погибли на Луганщине, говорится в сюжете ТСН.

Если тогда с крестов даже снимали таблички с именами, то сейчас на могилах установлены гранитные памятники с фото и отличиями. По данным журналистов, памятники были оплачены Министерством обороны РФ. Этим самым ведомство косвенно признало своих военных, которые воевали на Донбассе.