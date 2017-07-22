Глава СБУ назвал имена российских военных, входивших в состав бригады Агеева

В состав бригады взятого в плен российского военнослужащего Виктора Агеева входили еще, как минимум, 15 российских военных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге.

Читайте также"Кто так повлиял, что он очутился на Донбассе?": мать плененного российского военного обратилась к Порошенко (видео)Он напомнил, что 24 июня на в Луганской области разведчики Вооруженных сил Украины обнаружили диверсионно-разведывательную группу так называемой «четвёртой отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

"Во время боя двое боевиков были уничтожены, четверо взяты в плен. В составе разведгруппы - два гражданина Российской Федерации. Это кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации капитан (Александр) Щерба - убит и контрактник вооруженных сил Российской Федерации (Виктор) Агеев - взят в плен", - уточнил Грицак.

По его словам, в марте 2017 года Агеев подписал контракт на прохождение службы в составе российских оккупационных войск на Донбассе.

«Установлено, что, кроме Щербы и Агеева, в составе только одной разведывательной роты так называемой «четвертой бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР» воюют, как минимум, 15 граждан Российской Федерации, так называемые "ихтамнет", - заявил Грицак.

"Показательно, что в этом разделе почти все командные посты занимают кадровые и контрактные военнослужащие вооруженных сил РФ", - добавил Грицак.

Вместе с тем он назвал фамилии этих российских военных. В частности, в состав указанной четвёртой бригады входят начальник разведки этой бригады, майор вооруженных сил РФ Сергей Данилов (позывной "Мангуст"), командир разведроты Алексей Калугин (позывной "Калуга").

Разведывательная рота 4-й омсбр, согласно штату, включает 72 человека, по списку - 63, из которых, как минимум, 15 - граждане РФ.

В частности, среди россиян, кроме Агеева, Щербы, Данилова и Калугина, установлены имена Владимира Архипова (позывной "Тайга"), Валерия Карасева ("Карась"), Анатолия Кандаурова ("Веселый"), Михаила Хилько ("Скиф"), Игоря Стрижевского ("Стриж"), а также Александра Бублеева, Андрея Букреева, Александра Демченко, Сергея Капитоненко, Юрия Лисицына, Антона Нечайко, Александра Петрова и Николая Ширина.

"Все это также подтверждается показаниями захваченного в плен военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации Агеева", - отметил Грицак.

На брифинге были продемонстрированы видео, где Агеев подтверждает эту информацию, а также его документы.

Кроме того, установлено, что в состав 1-го разведывательного взвода 4-й омсбр входят его командир Александр Мельниченко (позывной "Негр"), Владимир Сигонин ("Местный"), Константин Нестеренко ("Фантом"). В состав 2-го разведывательного взвода входят Константин Лебеденец, Никита Куевский. В состав 3-го разведывательного взвода входят командир Станислав Полетаев ("Татлер") и Александр Головатенко («Профессор»).

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева в видеообращении, опубликованном российским изданием «Новая газета», просила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.