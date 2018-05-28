Порошенко напомнил, когда ВСУ будут готовы применить "Джавелины"

Украинская армия будет использовать "Джавелины" в случае провокаций или развертывания наступления пророссийских боевиков.

Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), которые Украина получила от США, будут использованы украинскими военными исключительно в оборонительных целях.

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Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Джавелин" - это, прежде всего, оборонительное оружие. Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Государственный департамент США одобрил передачу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Сообщалось, что поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе.

22 мая на одном из военных полигонов Украины провели испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). На испытаниях присутствовал верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко. На полигоне были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены.