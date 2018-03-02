Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов"

00:50, 02 марта 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеПорошенко о предоставлении летального оружия: сразу за США пойдут другие государства«Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны», – говорится в заявлении Пентагона, передает Радио Свобода.

Ведомство заявило, что предлагаемая продажа не повлияет на военный баланс в регионе.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что правительство Украины предложило покупку в США 210 ракет и 37 пусковых установок. В соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспортировка и другие аспекты логистики.

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 миллионов долларов военной помощи, в том числе и возможность передачи летального оружия.

«Джавелін» (Javelin) – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и  заходящих на посадку винтомоторных самолетов. Стоимость одного комплекса, укомплектованного 6-ю ракетами составляет более миллиона долларов США.

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Теги: #помощь США Украине#Джавелины для Украины