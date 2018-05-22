В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin (видео)

Порошенко назвал Javelin эффективным оборонительным оружием, которое украинские военные будут применять в случае наступления РФ на их позиции.

В Украине во вторник, 22 мая, состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.

Об этом в Тwitter написал президент Украины Петр Порошенко. "Сегодня впервые в Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли", - говорится в сообщении главы государства.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества со США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.