На ДФС запустили насосы, к вечеру в Авдеевку подадут воду - Жебривский

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивает водоснабжение для сотен тысяч украинцев.

В воскресенье, 22 апреля, сотрудники Донецкой фильтровальной станции (ДФС) вышли на работу в сопровождении наблюдателей ОБСЕ и приступили к установке оборудования.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

«Как сообщают оперативные службы, по состоянию на сейчас (13:00) уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена», - написал он.

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В штабе АТО также заинтересованы в скорейшем возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водоснабжение для сотен тысяч украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в Киеве.

«Штаб антитеррористической операции заинтересован в скорейшем снятии напряженности вокруг Донецкой фильтровальной станции, восстановлении ее бесперебойной работы и возобновлении водоснабжения сотен тысяч украинцев, проживающих как на подконтрольной Украине, так и временно оккупированных российско-оккупационными войсками территориях», - сказал он.

По словам спикера, украинская сторона неукоснительно соблюдает Минские договоренности, включая обеспечение режима «тишины» возле объектов критической инфраструктуры Донбасса.

«Силы антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неукоснительно соблюдать Минские договоренности по всей линии разграничения сторон. Это касается и взятых обязательств по обеспечению режима «тишины» возле объектов критической инфраструктуры Донбасса. Речь идет о предоставлении гарантий безопасности передвижения рабочего персонала к Донецкой фильтровальной станции и проведения зеркального патрулирования в районе Авдеевки», - подчеркнул Праута.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в КП «Компания «Вода Донбасса» заявили, что попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции, были ранены пятеро сотрудников компании, один из которых находится в тяжелом состоянии.

18 апреля в компании заявили о прекращении работы ДФС, вследствие чего прекращается подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк, Ясиноватую, поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отметили, что 18 апреля остановилось поступление воды жителям Авдеевки, запасов хватит на 4 дня. В ведомстве вину за вооруженную провокацию возложили на российско-оккупационные войска.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрела. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов. Также оккупанты неоднократно обстреливали ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины. ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.