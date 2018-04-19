Ситуация вокруг закрытия ДФС инсценирована главарями оккупационной администрации - штаб АТО

Штаб антитеррористической операции призвал представителей международных организаций по безопасности и гуманитарных организаций способствовать скорейшему разрешению ситуации с закрытием Донецкой фильтровальной станции и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Ситуация вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована главарями оккупационной администрации РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сегодня пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

Напоминается, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую и ряд небольших поселков. Поэтому, как отмечают в штабе АТО, закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе.

В штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы в очередной раз дискредитировать силы антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске.

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Штаб антитеррористической операции призывает представителей международных организаций по безопасности и гуманитарных организаций способствовать скорейшему разрешению ситуации с закрытием фильтровальной станции и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

По-прежнему, со своей стороны штаб АТО гарантирует безопасность работы станции и ее работников.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что днем попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции, были ранены пятеро сотрудников компании, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Вчера, 18 апреля, в компании заявили о прекращении работы ДФС и таким образом прекращении снабжения питьевой водой Авдеевки, частично Донецка, Ясиноватой, поселка Красный Партизан, сел Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Работа ДФС будет возобновлена после обеспечения гарантий безопасности работников станции.

Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрела. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

Также оккупанты неоднократно обстреливали ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевку и Спартак - всего около 600 тыс. человек.