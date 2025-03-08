Небольшой румынский город Сигишоару несправедливо обходят стороной многие туристы. Пожалуй, они просто не знают, сколько замечательных фото можно сделать на фоне его знаменитых цветных домиков, и что именно здесь на самом деле родился легендарный князь Влад Дракула.

Соседняя с Украиной Румыния до сих пор остается "темной лошадкой" для большинства туристов. Чего уж говорить, даже украинцы не так уж и часто туда ездили до начала Россией полномасштабной войны против нашей страны. А, между тем, Румыния все чаще попадает в различные топы туристических направлений Европы, куда стоит заглянуть – ведь там есть что посмотреть и одновременно стоит это сравнительно дешево.

Тем временем, УНИАН.Туризм за последние три года успел хорошо исследовать Румынию – от трансильванских жемчужин Брашова, Сибиу и Клуж-Напоки до пляжей Констанцы и приграничных Сучавы и Яссы, откуда украинцам можно удобно улететь в другие страны.

Теперь пришло время познакомиться с еще одной туристической изюминкой Румынии – старинным городком Сигишоара, известным своими небольшими цветными историческими домиками. А еще – именно здесь родился легендарный валашский князь Влад Цепеш, ставший прообразом кровожадного вампира Дракулы.

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Как доехать до Сигишоары

Город Сигишоара расположен в регионе Муреш в Центральной Румынии, на территории исторической земли Трансильвания. Ближайшим крупным городом к нему является Тыргу-Муреш, где даже есть собственный аэропорт, впрочем, сейчас через него почти ничего не летает. Более того, несмотря на скромное расстояние в 50 километров, прямого железнодорожного сообщения между ними нет, поэтому в итоге приходится ехать поездом в объезд с двумя-тремя пересадками более шести часов. На частном авто это расстояние можно преодолеть за час по прямой.

А вот из Брашова туда можно доехать прямым поездом за 3,5-4 часа несколько раз в день, хотя расстояние между ними составляет около 120 километров.

Из Клуж-Напоки в Сигишоару также можно попасть прямым поездом – около 150 километров за те же 3,5-4 часа несколько раз в день. Такой вариант удобнее для тех, кто путешествует из Украины – этот город расположен ближе к нашим границам. Впрочем, до него еще нужно доехать 7-9 часов поездом или автобусом из Сучавы или Яссов, причем это сообщение, по нашему опыту, имеет худшие по качеству поезда в Румынии (на самом деле, это настоящий ад).

Из столицы Бухареста, находящегося на расстоянии 270 километров от города, также можно доехать как прямым поездом, так и с пересадкой – примерно за 6,5 часов.

Где остановиться в Сигишоаре

Хотя Сигишоара является довольно небольшим городом – с населением чуть более 28 тысяч человек, на самом деле здесь довольно неплохой выбор доступных для туристов вариантов размещения. В частности, на популярных сервисах по бронированию жилья свои услуги сейчас предлагают более 150 отелей, хостелов и частных апартаментов.

Так, самые дешевые койкоместа в общих номерах хостелов сейчас стоят от 640 гривень за ночь, тогда как ночевка в бюджетном номере для одного/двух гостей обойдется в сумму от 970 гривень. Проживание в приличных бутик-отелях в симпатичных исторических домиках в центре города будет стоить от 1350 гривень за номер, немного дороже обойдутся четырехзвездочные отели – от 1450 гривень за ночь.

При этом большинство вариантов размещения туристов в Сигишоаре предлагаются именно в центре города в тех самых знаменитых цветных домиках, которым по несколько веков. Это добавляет отдыху особой атмосферы.

Где поесть в Сигишоаре

Как уже можно догадаться, Сигишоара – это стопроцентно туристический городок, а потому там совершенно нет проблем с тем, чтобы хорошо поесть. В городе есть как заведения сугубо на туристов с завышенным ценником, так и более ориентированные на местных и знатоков, порой очень интересные и необычные. Мы расскажем о нескольких из них, которые успели проверить лично.

Например, утром за кофе и десертами мы рекомендуем зайти в кафе Pasticceria UP Specialty Coffee в самом центре города, в конце популярной туристической улочки с подвешенными розовыми зонтиками. В частности, в этом заведении подают вкусный кофе многих разновидностей и не менее вкусные оригинальные десерты – и все это в стильной посуде и инстаграмных интерьерах.

Поужинать же можно забежать в заведение Vintage Lounge – возможно, оно не отличается какой-то особенно вкусной кухней и дизайном, но здесь есть атмосферная терраса, с которой открывается прекрасный вид на знаменитую Часовую башню, одну из главных туристических достопримечательностей города. В заведении есть неплохой набор коктейлей, а также можно попробовать локальную кухню – мы, например, выбрали местные пончики папанаши, со сметаной и черничным джемом.

Ну а настоящей скрытой жемчужиной для любителей необычных мест станет уютный дворик ReFresh, он же Mystical Garden, спрятанный на художественным пространством MYstical Transylvania. Здесь можно посидеть на диванчиках или пуфах в тени деревьев и выпить прохладительные напитки – соки, смузи, коктейли и крафтовое пиво, а еще почитать книги и поиграть в игры. Кроме того, периодически здесь устраиваются различные культурные мероприятия. В общем, очень приятная расслабленная атмосфера. Правда, по опыту прошлых лет, работает это пространство сезонно – только в течение лета.

Что посмотреть в Сигишоаре

Сигишоара – это город с древней историей, официальной датой рождения которого считается 1280 год. Основали город немецкие колонисты из Саксонии, а его первое название было Шесбург. Именно они построили на холме средневековую крепость, несколько церквей и всемирно известную Часовую башню – все это хорошо сохранилось до наших дней.

Название Сигишоара город получил в 1435 году, а за четыре года до этого здесь родился будущий князь могущественной Валахии – Влад III Дракула, он же Влад Цепеш. Здесь же он провел свое детство. И, разумеется, местный туристический бизнес не упускает шанса воспользоваться этим фактом – в городе проводятся многочисленные тематические экскурсии, есть памятник, а также можно посетить Casa lui Vlad Dracul – исторический дом, где родился и провел свои первые годы Влад Дракула. Сейчас здесь ресторан, но также за 10 лей (около 90 гривень) можно посетить тематическую комнату.

Сам исторический центр Сигишоары внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО – с его хорошо сохранившейся городской застройкой 17-18 веков, готическими церквями 13-15 веков и каменными укреплениями 13-14 веков с воротами и башнями. Всего в городе около десятка хорошо сохранившихся башен, в части из которых обустроены музеи, включая уже упомянутую выше Часовую башню 13 века с высотой 64 метра.

Также внимания заслуживает здание городской ратуши – огромный дворец конца 19 века в барочном стиле, разместившийся на холме неподалеку от Часовой башни, центральной площади и Монастырской церкви. На верхнем этаже дворца нередко устраиваются концерты – от классической до современной музыки.

Поскольку Сигишоара является довольно небольшим городом, его вполне возможно обойти за один день, никуда не спеша. Но пусть вас это не вводит в заблуждение: его холмистый исторический центр весь покрыт брусчаткой, поэтому даже за пару часов прогулки уставшие ноги вам гарантированы.

И не бойтесь выйти немного за пределы туристического центра – сама по себе городская застройка тоже симпатичная, а вокруг Сигишоары раскинулись живописные зеленые холмы.

Отдельного внимания заслуживает старое немецкое кладбище позади за церковью Святого Николая, в пределах исторического центра – это место точно понравится любителям подобных экскурсий, очень атмосферно.

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Сигишоара – это, бесспорно, один из главных must visit в Румынии. И этот городок уже понемногу начинает попадать во всевозможные путеводители, поэтому советуем посетить его скорее, пока до него не добрались толпы туристов, как это случилось со сверхпопулярными Брашовом или Сибиу.

Марина Григоренко