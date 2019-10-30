Туристическая чертова дюжина: названы лучшие авианаправления на Хэллоуин

Среди прочих в «мистический» туристический список от украинского авиаперевозчика МАУ попали Амстердам, Вена, Берлин и Копенгаген.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в преддверии Хеллоуина (Halloween) назвал лучшие туристические направления, куда можно успеть улететь на празднование в этом году.

Читайте такжеХеллоуин 2019: как празднуют День всех святых в разных странах

В частности, в список лучших направлений на Хэллоуин от МАУ попали 13 городов: Копенгаген (Дания), Берлин (Германия), Вена (Австрия), Будапешт (Венгрия), Барселона (Испания), Мадрид (Испания), Бергамо (Италия), Рим (Италия), Лондон (Великобритания), Прага (Чехия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды) и Нью-Йорк (США).

Отметим, Хеллоуин 2019 отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, однако во многих городах, в том числе и в Киеве, празднования затянутся на все выходные.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 16 ноября 2019 года оптимизирует программу полетов, отменив отдельные рейсы и назначив дополнительные на других маршрутах.