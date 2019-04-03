В Киевском ботаническом саду распустились первые магнолии (фоторепортаж, видео)
В Киевском ботаническом саду имени А. Фомина в начале апреля распустились первые магнолии.
Как говорится в сюжете ТСН, именно в этом ботсаду находится самая большая в Восточной Европе коллекция белых цветов.
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Реликтовых гигантов, которые существовали еще во времена динозавров, глобальное потепление не затронуло. Несмотря на самый теплый за 150 лет март, они зацвели, как и обычно, в начале апреля.
Отцветают магнолии быстро, однако вслед за белыми здесь появятся красные и розовые. В целом марафон цветов и благовоний продлится в столичном Ботаническом саду в начале июня.
Пока магнолии не пахнут, однако когда начнется процесс опыления насекомыми, ботсад окутают волшебные ароматы.
Кстати, не менее живописным в Украине является цветение сакуры, которое обычно начинается во второй половине апреля. Особенно известными являются сакуры в закарпатском городе Ужгород, где по этому случаю даже проходит Сакура-Фест. В этом году он выпадает на 13-28 апреля, хотя все зависит от погоды.
Также попадаются сакуры и в Киеве. Самое известное место - аллея сакур в парке "Киото" возле станции метро "Лесная".
Как сообщал УНИАН, в Одесской области в конце марта уже зацвели ирисы.