Из-за глобального потепления на Одесчине раньше времени расцвели ирисы (фото, видео)

Климатологи отмечают, что весна в этом году наступила рано, однако прогнозируют, что и осень наступит уже в августе.

Из-за изменений климата, связанных с глобальным потеплением, в Одесской области раньше времени цветут растения, в частности ирисы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Национального природного парка "Тулузовские лиманы" Иван Русев.

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"В НПП "Тузловские лиманы" цветут дикие ирисы разной окраски. Обычно они зацветают в начале апреля. В этом году, все по другому", - говорится в сообщении.

Из-за глобального потепления растения, которые обычно цветут в июне, по прогнозам климатологов и экологов, зацветут уже в мае.

Климатологи объясняют, что это связано с изменениями климата. Весна в этом году наступила рано. Однако, по их прогнозам, и осень наступит уже в августе, говорится в сюжете ТСН.

За последние 30 лет лето в Украине сократилось на месяц. В начале июня наблюдается майская погода, а уже во второй половине августа наступает настоящая осень с дождями и похолоданием, сообщают климатологи.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют, что с 28 марта, в Украине начнется потепление.