На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину европейский бюджетный перевозчик Wizz Air приостановил планы по возобновлению полетов из столицы России Москвы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении полетов.
В заявлении об отсрочке рейсов компания упомянула "ограничения отраслевой цепочки поставок".
Война в Украине и позиция Wizz Air:
Компания Wizz Air, зарегистрированная в Лондоне, владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, чьи самолеты носят имя и бренд европейской авиакомпании. Суверенный фонд Абу-Даби ADQ владеет 51%.
27 февраля авиакомпания приостановила все рейсы из России после вторжения в Украину.
2 апреля Wizz Air отменила все авиарейсы в Россию на летний сезон.
В августе Wizz Air заявила, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся с октября. Wizz Air также имеет сертификаты авиакомпаний (AOC) в Великобритании и Венгрии.
Ранее Wizz Air заявляла, что рейс будет выполняться ее предприятием в Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и действует в соответствии с правилами государства Персидского залива.
Вас также могут заинтересовать новости:
- ОАЭ передумали отменять безвиз для украинцев
- Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно
- Полетов больше не будет: Сербия закрыла для России последнее окно в Европу