В августе Wizz Air заявила, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину европейский бюджетный перевозчик Wizz Air приостановил планы по возобновлению полетов из столицы России Москвы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении полетов.

В заявлении об отсрочке рейсов компания упомянула "ограничения отраслевой цепочки поставок".

Война в Украине и позиция Wizz Air:

Компания Wizz Air, зарегистрированная в Лондоне, владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, чьи самолеты носят имя и бренд европейской авиакомпании. Суверенный фонд Абу-Даби ADQ владеет 51%.

27 февраля авиакомпания приостановила все рейсы из России после вторжения в Украину.

2 апреля Wizz Air отменила все авиарейсы в Россию на летний сезон.

В августе Wizz Air заявила, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся с октября. Wizz Air также имеет сертификаты авиакомпаний (AOC) в Великобритании и Венгрии.

Ранее Wizz Air заявляла, что рейс будет выполняться ее предприятием в Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и действует в соответствии с правилами государства Персидского залива.

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