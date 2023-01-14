"Укрзализныця" назначает "Интерсити+" №730/729 Киев-Черкассы.

"Укрзализныця" впервые в истории независимой Украины назначает скоростное сообщение для Черкасс со столицей поездом "Интерсити+" №730/729 Киев-Черкассы.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в прошлом году здесь был завершен долгожданный проект по электрификации, который позволяет пустить для жителей Черкасс комфортный и современный Hyundai Rotem.

Из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторника, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07. Обратно, из Черкасс, поезд будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

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Билеты уже доступны для покупки в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Железнодорожное сообщение в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 13 января стало известно, что "Укрзализныця" открывает программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы. Участником программы может стать каждый зарегистрированный пользователь мобильного приложения "Укрзализныци".

Также 12 января сообщалось, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов-Херсон. Кроме этого в УЗ сообщили, что меняют расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье, для безопасности пассажиров.

2 января стало известно, что "Укрзализныця" не планирует во время полномасштабной войны повышать цены на пассажирские перевозки, но правительство должно подтвердить эту позицию.

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