По новому расписанию поезда будут курсировать с 18-20 января.

"Укрзализныця" меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье, ради безопасности пассажиров.

Как сообщает пресс-служба перевозчика речь идет о поездах сообщением:

Харьков-Одесса;

Львов-Запорожье;

Киев-Запорожье;

Кривой Рог-Никополь.

Так, с 19 января поезд №59 Харьков - Одесса будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 8:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чертомлык и Апостолово). Также этот рейс дополнительно будет останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений - в 10: 57.

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Аналогично будет изменен с 20 января маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса - Харьков, что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.

Изменения коснутся также маршрута поезда №119/120 Львов - Запорожье - Львов. С 19 января при курсировании из Львова этот поезд проследует через Кривой Рог и Днепр и не будет заходить на станции Апостолово, Чертомлык, Никополь, Марганец, Мировая и Днепрострой-2. Также изменится время его прибытия в Запорожье - он будет прибывать в 15:52 вместо 14:20. При курсировании из Запорожья этот рейс будет отправляться в 9:45 вместо 10:25, и также будет следовать измененным маршрутом. Кроме этого, поезд при курсировании в обоих направлениях будет останавливаться на станции Божедаровка.

Кроме того, вместо поезда №275/276 Киев - Запорожье - Киев для пассажиров никопольского направлении назначаются пригородные поезда: с 18 января: №6075 Запорожье - Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54); с 19 января: №6076 Кривой Рог - Запорожье (отправление в 7:10, прибытие в 11:45).

Эти пригородные рейсы будут курсировать через станции Днепрострой-2, Марганец, Никополь, Чертомлык и Апостолово, обеспечивая возможность пассажирам из этих городов осуществить удобную пересадку по станции Кривой Рог-Главный на поезда №75/76 Кривой Рог - Киев и №59 Харьков - Одесса.

Также изменяется расписание движения пригородного поезда №6472 Кривой Рог - Никополь с 20 января: он будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный в 10:10 и прибывать в Никополь в 12:37 вместо 11:34. Эти изменения дадут возможность пассажирам поезда №120/119 Львов - Запорожье, направляющимся в Апостолово, Чертомлык и Никополь, пересесть на этот пригородный рейс по станции Кривой Рог-Главный.

В пресс-службе также отметили, что пассажиры из Никополя, Чертомлыка и Апостолово, которые планировали поездку рейсом №119/120 Запорожье - Львов, в связи с изменениями могут воспользоваться пригородным поездом №6485 Никополь - Кривой Рог и пересесть на поезд №119/120 по станции Кривой Рог-Главный. Поезд №6485 будет отправляться из Никополя в 11:35 и прибывать на станцию Кривой Рог-Главный в 14:01. Рейс №119/120 Запорожье - Львов отправляется с той же станции в 15:51, что дает возможность пассажирам сделать удобную пересадку с небольшим временем ожидания.

Ситуация на Никольщине

Россияне активно обстреливают Никопольский район: есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 11 января ночью российские оккупанты выпустили по Никопольщине более 20 снарядов из тяжелой артиллерии, есть разрушения.

Также вчера в Марганце в результате вражеского обстрела ранен один гражданский и зафиксированы разрушения.

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