Рейс со Львова будет отправляться с 20 января, а из Херсона - 21 января.

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд будет отправляться со Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 следующего дня. Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Также "Укрзализныця" меняет график курсирования поезда №102/101 Киев - Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона - по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

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"Билеты на новый рейс уже доступны для покупки в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

Последние новости "Укрзализныци": подробности

12 января стало известно, что "Укрзализныця" меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог-Никополь-Запорожье для безопасности пассажиров.

Также 6 января "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

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