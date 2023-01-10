Если у пассажира запланирована еще и пересадка на другой поезд, в таком случае он должен сказать об этом проводнику или начальнику поезда.

Во время воздушной тревоги было бы хорошо прятаться в укрытия, но железная дорога не останавливает движение, поэтому люди, чтобы не потерять билет, часто рискуют. Бегут на поезд даже под ударами. Или таки пропускают свой рейс.

Но, как рассказали журналисты "Сніданку з 1+1", в таком случае билет можно использовать на аналогичный поезд.

Так, Харьковская, Хмельницкая, Винницкая и Львовская области - рекордсмены по такой оказии. Именно там чаще всего за 11 месяцев обстрелы россиян помешали пассажирам успеть на поезд.

Железная дорога во время тревоги продолжает движение, ведь это - логистическая артерия страны, поэтому просто не может остановиться. Итак, что делать, если опоздали по такой причине на поезд?

В течение суток пассажиры смогут воспользоваться своим билетом, главное - выбрать рейс в том же направлении. Это касается и международных рейсов. Если поезд заполнен до основания, действие билета продлевают более чем на 24 часа.

При этом менять билет в кассе не нужно, надо подойти к начальнику поезда, и именно он сориентирует, на каком месте можно поехать. Однако если поезд промежуточный и стоит на станции всего несколько минут, лучше заранее обратиться к дежурному по станции, а тот позвонит диспетчеру. Последний определит, где есть свободные места.

Если у пассажира запланирована еще и пересадка на другой поезд, в таком случае он должен сказать об этом проводнику или начальнику поезда, чтобы ему помогли скорректировать маршрут.

Работа "Укрзализныци" в условиях полномасштабной войны

Когда после начала полномасштабного вторжения РФ остановили курсирования маршрутные автобусы, для многих украинцев настоящим спасением стала возможность поехать на поезде - за границу или внутри страны. В первые дни большой войны эвакуационные поезда вывезли из зоны боев миллионы людей.

Недавно "Укрзализныця" открыла продажу билетов в пока оккупированные города - Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Отмечается, что билет можно приобрести и хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу же после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

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