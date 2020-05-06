В Шанхае снова открывается Диснейленд

Это будет первым открытием тематического парка Disney с тех пор, как Диснейленды по всему миру прекратили свою работу из-за пандемии коронавируса.

Американская компания Disney Parks, Experiences and Products намерена возобновить работу шанхайского тематического парка Диснейленд после того, как Китай сумел преодолеть пик эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщила Главный медицинский директор Disney Parks, доктор Памела Химел, передает 112.ua со ссылкой на CNN. Шанхайский Диснейленд откроется 11 мая. Это будет первым открытием тематического парка Disney с тех пор, как Диснейленды по всему миру прекратили свою работу из-за пандемии коронавируса. По словам Химел, это послужит обнадеживающим сигналом для отрытия остальных Диснейлендов по всему миру.

Disney будет требовать от посетителей ношения масок, за исключением случаев, когда они ужинают. Также всем гостям будут измерять температуру. Они обязаны использовать выданный правительством QR-код Shanghai Health - систему отслеживания контактов и раннего обнаружения, используемую в Китае.

В Диснейленде также будет установлен контроль плотности гостей. Посещаемость будет ограничена с помощью усовершенствованной системы бронирования и входа. Все взаимодействие персонала с клиентами будет бесконтактным.

Шанхайский Диснейленд был закрыт с января. Шанхайский Диснейтаун, Wishing Star Park и Shanghai Disneyland Hotel вновь открылись в марте.