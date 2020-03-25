Тематические парки Universal Studios продлили карантин из-за коронавируса

Закрытие Universal Studios продлено до 19 апреля.

Тематические парки Universal Studios в Голливуде и Орландо, которые закрылись 12 марта из-за угрозы распространения коронавируса и должны были открыться 1 апреля, продлевают карантин, а дата открытия Disneyland на данный момент значится 1 апреля.

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Закрытие Universal Studios продлено до 19 апреля, сообщает The Hollywood Reporter. "Мы продлеваем закрытие Universal Orlando Resort и Universal Studios Hollywood до 19 апреля. Гостиницы Universal Orlando Resort также временно приостановили свою деятельность, поскольку мы продолжаем реагировать на текущие условия и считаем здоровье и безопасность членов команды и гостей нашим главным приоритетом. Мы будем продолжать следить за ситуацией и вносить коррективы по мере необходимости", - говорится в заявлении Universal.

В настоящее время известно, что Disneyland и Walt Disney World должны открыться 1 апреля, но возможно они также продлят карантин.