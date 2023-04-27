В Валенсии начали работу специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с соответствующей символикой.

Государственная миграционная служба Украины в сотрудничестве с Министерством внутренних дел расширяет географию предоставления услуг ГП "Документ", в связи с чем в испанском городе Валенсия в тестовом режиме начали свою работу специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса".

Как сообщается на сайте МВД Украины, мобильные комплексы будут работать с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

Обслуживание посетителей в Валенсии на период технического старта осуществляется по "живой очереди". Запись в электронную очередь будет осуществляться после успешного тестирования систем, о чем будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте ГП "Документ". Сейчас граждане Украины могут получить в Валенсии услуги:

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оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утерянного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

страхование.

Также впоследствии будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно.

Обращается внимание, что по состоянию на 27 апреля 2023 года ГП "Документ" не имеет полномочий на оформление документов гражданам, выехавшим за границу на постоянное проживание и имеющим соответствующую отметку в паспорте. Их вопросами занимаются исключительно в зарубежных дипломатических учреждениях.

Как отмечается, после начала полномасштабной войны в Украине, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 170 тыс. украинских беженцев нашли свою временную защиту на территории Испании.

Где получить документы за границей

С 23 мая 2022 года в Украине разрешили получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

По состоянию на сегодня кроме Испании, подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и двух городах Германии (Кельн и Берлин).

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