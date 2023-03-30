Будут принимать украинцев в порядке "живой" очереди в Берлине.

С пятницы, 31 марта, будет запущен в тестовом режиме сервис по оформлению паспортов для граждан Украины в столице Германии. Ранее в этом месяце в тестовом режиме запустили выдачу паспортов в еще двух странах ЕС.

Как отметили в государственном предприятии "Документ", граждан будут принимать по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

"На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет осуществляться с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в порядке "живой" очереди. О полноценном запуске работы центра будет сообщено на всех официальных ресурсах ГП "Документ", – говорится в сообщении.

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Документы для граждан Украины, находящихся за границей

Еще весной 2022 года гражданам Украины, покинувшим страну из-за полномасштабной войны, разрешили получать за границей внутренний паспорт и загранпаспорт граждан Украины.

В июле на территории Польши запустили пилотный проект по изготовлению ID-карт и загранпаспортов для украинцев.

Впоследствии такая возможность появилась в Турции – с прошлого месяца – также в Словакии и Чехии.

По состоянию на конец марта услуга по оформлению паспортных документов и обмену водительского удостоверения доступна в польских городах Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав, чешской Праге, словацкой Братиславе, турецком Стамбуле.

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