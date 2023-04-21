Украинцы с сегодняшнего дня смогут получить паспортные услуги еще в одном немецком городе – Кельне.
Как сообщают в ГП "Документ", с сегодняшнего дня в городе начали работу восемь программно-технических мобильных комплексов - специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой "Паспортный сервис".
Они расположены по адресу: Breslauer Platz, Köln, 50668 и будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
Отмечается, что обслуживание посетителей сейчас осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь. Предоставление услуг по живой очереди отсутствует.
Также в ГП "Документ" рассказали, что граждане Украины через этот сервис смогут:
- оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утерянного или похищенного);
- обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
- одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту;
- обменять водительские права и т. д.
Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года правительство разрешило украинцам, выехавшим за границу, получать внутренний и загранпаспорта одновременно.
В июле прошлого года в Польше начали изготавливать ID-карты и загранпаспорта для украинцев. Впоследствии такая возможность появилась в Турции, а затем в Словакии и Чехии.
В марте сервис по оформлению загранпаспортов для украинцев запустили в немецком Берлине.