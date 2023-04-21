В Кельне появилось восемь мобильных комплексов паспортного сервиса.

Украинцы с сегодняшнего дня смогут получить паспортные услуги еще в одном немецком городе – Кельне.

Как сообщают в ГП "Документ", с сегодняшнего дня в городе начали работу восемь программно-технических мобильных комплексов - специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Они расположены по адресу: Breslauer Platz, Köln, 50668 и будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Видео дня

Отмечается, что обслуживание посетителей сейчас осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь. Предоставление услуг по живой очереди отсутствует.

Также в ГП "Документ" рассказали, что граждане Украины через этот сервис смогут:

оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утерянного или похищенного);

обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту;

обменять водительские права и т. д.

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года правительство разрешило украинцам, выехавшим за границу, получать внутренний и загранпаспорта одновременно.

В июле прошлого года в Польше начали изготавливать ID-карты и загранпаспорта для украинцев. Впоследствии такая возможность появилась в Турции, а затем в Словакии и Чехии.

В марте сервис по оформлению загранпаспортов для украинцев запустили в немецком Берлине.

Вас также могут заинтересовать новости: