В МВД уточнили, что в тестовом режиме уже начат прием заявлений на оформление документов граждан Украины в этих странах.

Украинский "Паспортный сервис" стал доступным в еще двух странах Евросоюза.

Как сообщили в Минстерство внутренних дел, Государственная миграционная служба расширяет географию функционирования обособленных подразделений госпредприятия "Документ" за рубежом.

"Отныне украинцы могут оформить паспортные документы не только в Польше и Турции, но и в еще двух странах Евросоюза - Словакии и Чехии", - подчеркивается в сообщении.

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В МВД уточнили, что в тестовом режиме уже начат прием заявлений на оформление документов граждан Украины в Братиславе и Праге. "В двух столицах европейских стран работают мобильно-технические комплексы - специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис"", - отметили в министерстве.

Украинские паспорта

Гражданам Украины, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный. Так, с 23 мая 2022 года в Украине разрешили получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

С 1 ноября 2022 года в Украине выросла стоимость срочного оформления внутреннего паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца. В частности, согласно постановлению Кабмина, стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 грн до 496 грн.

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