Правительство утвердило проведение экспериментального проекта.

Кабинет министров Украины на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в частности вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданина Украины.

Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет, сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабмина.

"Продолжаем делать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорта одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени в получении или восстановлении документов, что особенно важно в условиях военного времени", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В проекте отмечается, что целью утверждения документа является совершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и минимизации времени для их получения в условиях введения и продления военного положения.

Как сообщал УНИАН, по решению правительства, граждане Украины больше не смогут пересекать границу по внутренним украинским документам, кроме отдельных случаев.

Кроме того, в Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу. УНИАН рассказывал, какие теперь правила.

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