Животные и селфи: названы самые распространенные причины смерти туристов в отпуске

Одной из самых распространенных причин смерти туристов, является селфи.

Совершенно разными могут быть причины, по которым туристы гибнут за рубежом: от убийств до кокоса, который свалился на голову.

Издание South China Morning Post собрало топ-6 самых распространенных причин смерти среди туристов.

На шестой строчке - селфи. Часто ради эффектного фото туристы делают опасные для жизни вещи. Например, в Индии мужчину убил медведь, когда тот хотел сделать селфи с животным.

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Пятое место занимают собственно те же животные. По статистике, только в Индии в среднем 45 тысяч человек умирают ежегодно от змеиных укусов и около 20 тысяч от укусов бешеных собак. Из-за малярийных комаров умирают около 445 тысяч человек ежегодно, хотя процент туристов среди них небольшой.

Еще больше туристов умирают от злоупотребления алкоголем на отдыхе. В состоянии опьянения отдыхающие часто становятся смелее и делают опасные вещи. Например, в Испании трое туристов погибли, пытаясь прыгнуть с балкона гостиничного номера в бассейн.

Третьей по частоте причиной является то, что туристы просто тонут в водоемах или бассейнах. Часто туристы не рассчитывают свои силы во время водных активностей. Утопление является основной причиной смерти срещди туристов на Гавайях.

Номер 2 в списке самых распространенных причин смерти туристов - наркотики. Кстати не всегда смерть от наркотиков наступает из-за того, что турист захотел попробовать что-то "экзотическое". Бывают ситуации, когда местные жители подсыпают отдыхающим наркотики в еду или напитки, чтобы завладеть их деньгами и ценными вещами.

Лидер в списке - дорожно-транспортные происшествия. В некоторых странах, таких как Таиланд, самым удобным способом передвижения являются мотоциклы и скутеры. К тому же местные правила безопасности не обязывают надевать шлемы. Свою роль отыгрывает и незнание туристами местных дорог.

Как сообщал УНИАН, власти Амстердама решила оставить туристов без популярных развлечений и посуточной аренды квартир.