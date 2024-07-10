Турист вышел из машины несмотря на призывы этого не делать и разозлил вожака стада слонов.

В Национальном парке Пиланесберг в Южной Африке туриста из Испании насмерть затоптало стадо слонов после того, как он вышел из автомобиля, чтобы сфотографировать животных.

По данным местной полиции, 43-летний путешественник отправился на сафари вместе с тремя другими людьми в минувшее воскресенье. Во время поездки они заметили стадо слонов, в том числе несколько слонят, пишет The Independent.

Представитель местного управления по туризму Питер Нел сообщил репортерам, что вожак стада "взволновался", поскольку с ними были маленькие слонята, а потому напал на туриста. Другие слоны в стаде также присоединились к атаке.

Видео дня

По сообщению южноафриканского издания The Citizen, туриста сначала доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

"Посетители парка должны понимать, что это дикие животные. Вы не можете просто выйти из машины и подойти к животному. Селфи или возможность сфотографироваться с животным, которое может увидеть в вас угрозу или захватчика их территории, могут иметь ужасные последствия", – прокомментировал инцидент неназванные источник.

В свою очередь генеральный директор Северо-Западного совета по паркам и туризму Южной Африки Тами Матшего рассказал местному новостному изданию Netwerk24, что есмотря на предупреждения со стороны его попутчиков и пассажиров двух других транспортных средств, которые были рядом, погибший турист, к сожалению, не прислушался к ним.

"Туристам постоянно напоминают о том, как важно оставаться в своих транспортных средствах при посещении парка, а также сохранять безопасное расстояние между животными и их транспортными средствами. Дайте животным возможность свободно передвигаться и выходите из транспортных средств только в безопасно отведенных местах", – добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, смерти в результате контактов с животными являются одной из самых распространенных причин гибели туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.