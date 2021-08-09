Праздник собрал 85 участников в возрасте от 10 месяцев до 76 лет.

В Чернигове 8 августа прошел традиционный фестиваль двойняшек и близнецов CheTwinsFest.

Как передает корреспондент УНИАН, участники праздника собрались на улице Святониколаевской, где состоялось построение фигуры в виде слова "twins", а также прошли развлекательные мероприятия и розыгрыш подарков. Организатором фестиваля четвертый год подряд выступает сообщество мультиродителей Чернигова CheTwins при поддержке управления культуры и туризма горсовета.

Читайте такжеВо Львове после двухлетнего перерыва стартовал фестиваль джазовой музыки (видео)По словам Ольги Рысь, координатора сообщества и мамы двойняшек, нынешний фестиваль собрал 85 пар участников, самым младшим еще не исполнилось года, а самым старшим - 76 лет. Самыми старшими участниками праздника стали Николай и Евгений Ткаченко, которые случайно узнали о фестивале и впервые пришли на фестиваль двойняшек и близнецов. Как рассказал Николай Ткаченко, они с братом родились в Соснице в 1945 году, жили в разных городах своего времени, а на пенсии - в Чернигове. "Мы близнецы, и нас было довольно сложно различить, даже мать путала. Так же было и в армии, и на работе. Сотрудники порой только по обуви различали нас", - рассказал участник фестиваля CheTwinsFest.

Организаторы фестиваля неслучайно выбрали для его проведения одну из улиц в центре Чернигова.

"Нынешний фестиваль не только о мультиродительстве, но и о развитии пешоходства в городе, ведь идут дискуссии, стоит ли делать улицу Святониколаевской пешеходной", - отметила Рысь.

Она подчеркнула, что организаторы фестиваля ставили целью показать, насколько просторной является улица, когда на ней нет автомобилей. Она превращается в камерное пространство, но в то же время подходит для массовых мероприятий. Ведь во время проведения фестиваля там находились более 300 человек одновременно.

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Автор: Ирина Синельник