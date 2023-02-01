Сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair были шокированы решением пары пассажиров оставить своего ребенка на стойке регистрации в израильском аэропорту после споров по поводу необходимости покупать для ребенка отдельный билет.
Как пишет The Independent, пара путешественников с бельгийскими паспортами 31 января направлялась в Брюссель через аэропорт Бен-Гурион (Тель-Авив). Однако перед регистрацией им сообщили, что за место для их ребенка придется доплатить. Вместо этого они просто оставили своего малыша в детской коляске у стойки и пошли на паспортный контроль.
"Мы никогда не видели ничего подобного. Мы не могли поверить в то, что видели", – заявил сотрудник Ryanair местному изданию K12.
По данным Управления аэропортов Израиля, пара опаздывала на рейс в Брюссель и, похоже, очень хотела пройти проверку безопасности в аэропорту – с младенцем или без него.
"Агент регистрации в аэропорту Бен-Гурион связался со службой безопасности аэропорта, которая забрала этих пассажиров, и теперь это дело местной полиции", – отметил представитель Ryanair.
Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, каких мест стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с детьми.
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