На некоторых местах в самолете нельзя летать маленьким детям.

Члены экипажей пассажирских авиакомпаний и частые путешественники поделились советами, каких мест на борту самолета стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с маленькими детьми.

В частности, бывшая стюардесса British Airways Саманта Пейп сообщила, что хотя сиденья за разделительной перегородкой между классами в салоне самолета (bulkhead seat) может быть заманчивым благодаря дополнительному пространству для ног, вы рискуете оказаться рядом с ребенком в долгом полете.

"Вы, скорее всего, будете сидеть рядом с ребенком. Это потому, что рядом с этим креслом часто есть откидной столик для детских люлек, чтобы дети могли спать, а не лежать на чьих-то коленях в течение всего полета", –цитирует ее The Sun.

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Стюардесса Virgin Atlantic Ребекка Лав добавила, что вероятность оказаться рядом с детьми велика не только возле перегородки, но и рядом с туалетами, поскольку родители, скорее всего, забронируют их.

В свою очередь один из часто летающих пассажиров сказал, что ряд у выхода – лучшее место, чтобы избежать детей, так как детям не разрешается сидеть на них согласно с правилами авиаперевозок.

"Если вы можете выбрать свое место, выберите то, рядом с которым есть выход. Вы можете потерять возможность откидывать сиденье, но гарантировано, что позади вас не будет малыша", – поделился путешественник.

Отметим, по данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA): "Некоторым пассажирам может быть запрещено сидеть в ряду сидений рядом с аварийным выходом. Это связано с тем, что если потребуется аварийный выход, важно, чтобы выход можно было открыть и эвакуировать самолет как можно быстрее".

При этом среди путешественников, которым запрещено занимать места в ряду у выхода, в управлении перечисляют детей.

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, где хуже всего сидеть в самолете при турбулентности.

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