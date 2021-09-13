Черное море заполнили скользкие обитательницы пучины - купаться желающих нет.

Медузы, которые едва ли не все лето досаждали отдыхающим на азовском побережье, перебрались в Черное море и теперь мешают отдыхающим в Одессе.

Видео "супа" из медуз сняли на берегу мыса Большой Фонтан.

Как видно на ролике туристки, этих животных так много в воде, что отдыхающие не могут купаться.

"Нашествие медуз в Одессе. Кто хочет искупаться?" - риторически спрашивает автор видео.

Читайте такжеВ Одессе на берегу моря появились слизистые шары: биохимик назвал причинуЧто стало причиной резкого увеличения количества медуз, пока что неизвестно.

Впрочем, комментаторы-одесситы утверждают, что подобная картина их удивить не сможет - в сентябре медузы ежегодно заполняют городские бухты.

Кроме того, в этом году отдыхавших в Одессе испугало внезапно почерневшее море. Некоторые комментаторы допустили, что это последствия предшествовавшего этому потопа в Ялте.

А когда в Одессе "зацвело" море, блогерша 200-тысячница tania_nosevuch в шутливом видео рекламировала отдых посреди водорослей на городских пляжах.

Автор: Станислав Кожемякин