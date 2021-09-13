Медузы, которые едва ли не все лето досаждали отдыхающим на азовском побережье, перебрались в Черное море и теперь мешают отдыхающим в Одессе.
Видео "супа" из медуз сняли на берегу мыса Большой Фонтан.
Как видно на ролике туристки, этих животных так много в воде, что отдыхающие не могут купаться.
"Нашествие медуз в Одессе. Кто хочет искупаться?" - риторически спрашивает автор видео.
Читайте такжеВ Одессе на берегу моря появились слизистые шары: биохимик назвал причинуЧто стало причиной резкого увеличения количества медуз, пока что неизвестно.
Впрочем, комментаторы-одесситы утверждают, что подобная картина их удивить не сможет - в сентябре медузы ежегодно заполняют городские бухты.
Кроме того, в этом году отдыхавших в Одессе испугало внезапно почерневшее море. Некоторые комментаторы допустили, что это последствия предшествовавшего этому потопа в Ялте.
А когда в Одессе "зацвело" море, блогерша 200-тысячница tania_nosevuch в шутливом видео рекламировала отдых посреди водорослей на городских пляжах.