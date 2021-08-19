Медузы в Кирилловке 19 августа / скриншот видео
Медузы, опасность которых для отдыхающих уже подтвердил Минздрав, продолжают оставаться в прибрежной зоне Азовского моря.
Сегодня в сети опубликовали новое видео из курортной Кирилловки, на котором видео, что медузы никуда не делись. Запись обнародовал Телеграм-канал "Риа Мелитополь".
"Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Вонище, печаль", - говорит отдыхающая, снимая заполненное медузами море на видео.
"Кирилловка, Федотка. Медуз нет, ну почти", - иронически подметил автор публикации.
Медузы в Кирилловке
Нашествие медуз в Украине
- Ранее сообщалось, что летом этого года Азовское море вблизи ряда украинских курортов заполонили медузы. По словам отдыхающих, из-за медуз морская вода становилась похожей на кисель.
- На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу. Мертвых медуз закапывали.
- По данным Института рыбного хозяйства и экологии моря, в Азовском море медуз могло стать больше, поскольку их количество возросло и в Черном.
- Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.