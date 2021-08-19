Отдыхающая поделилась впечатлениями по прибытию на популярный украинский курорт на Азовском море.

Медузы, опасность которых для отдыхающих уже подтвердил Минздрав, продолжают оставаться в прибрежной зоне Азовского моря.

Сегодня в сети опубликовали новое видео из курортной Кирилловки, на котором видео, что медузы никуда не делись. Запись обнародовал Телеграм-канал "Риа Мелитополь".

"Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Вонище, печаль", - говорит отдыхающая, снимая заполненное медузами море на видео.

"Кирилловка, Федотка. Медуз нет, ну почти", - иронически подметил автор публикации.

Нашествие медуз в Украине

Ранее сообщалось, что летом этого года Азовское море вблизи ряда украинских курортов заполонили медузы. По словам отдыхающих, из-за медуз морская вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу. Мертвых медуз закапывали.

По данным Института рыбного хозяйства и экологии моря, в Азовском море медуз могло стать больше, поскольку их количество возросло и в Черном.

Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.

Автор: Юрий Годован