В сети показали внезапно почерневшее море в Одессе.
Ролик с одесского побережья разместили в местном Telegram-канале «Подслушано в Одессе».
«Черное море реально стало черным», – говорится в подписи к видео.
Пользователи в недоумении. В чем причина такой аномалии, на данный момент неизвестно.
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