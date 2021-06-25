В чем причина такой аномалии, на данный момент неизвестно.

В сети показали внезапно почерневшее море в Одессе.

Ролик с одесского побережья разместили в местном Telegram-канале «Подслушано в Одессе».

«Черное море реально стало черным», – говорится в подписи к видео.

Пользователи в недоумении. В чем причина такой аномалии, на данный момент неизвестно.

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Автор: Катерина Шварц