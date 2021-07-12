Девушка плавала среди водорослей в Одессе и "восхваляла" отдых в городе.

Блогерша с ником tania_nosevuch, у которой более 200 тысяч подписчиков в Instagram, в шутливом видео порекомендовала украинцам и гостям страны отдых в Одессе.

Читайте также"Каша" из медуз, в воду не зайти: в Бердянске забиты пляжи отдыхающими, но купаться невозможно (видео)Ролик она разместила на своей странице в соцсети.

Девушка зашла в море и оттуда, посреди водорослей, "прорекламировала" одесские пляжи.

"Если вы выбираете между Черногорией и Болгарией, между Турцией и Арабскими Эмиратами, то я рекомендую вам Одессу! Незабываемые впечатления", - сказала блогерша.

Ранее сообщалось, что в Одессе "зацвело" море. Экологи забили тревогу, ведь в морской воде начали стремительно размножаться микроскопические водоросли. Купаться в такой воде специалисты не советуют, ведь можно отравиться или получить раздражение кожи.

Кроме того, в Одесской области на лимане массово гибнут креветки: слой мертвых водных обитателей достигал 15 сантиметров.

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Автор: Ольга Робейко