Стандартная страховка на неделю стоит 12 евро

Туристическая страховка от COVID-19 стала обязательным атрибутом для некоторых путешественников, которые собираются в Украину. Страховка должна покрывать весь период пребывания в Украину.

Об этом пишет avianews.

Страховка, которая покрывает лечение от коронавируса, необходима:

иностранцам, въезжающим в страну даже с целью транзита;

лицам без гражданства.

В случае если страховки нет, то пограничники не впустят туриста в Украину.

Читайте такжеОтдых в ОАЭ: все, что нужно знать туристам (фоторепортаж)При этом въезжать в Украину без страховки могут:

граждане страны;

иностранцы с правом на постоянное проживание в Украине;

беженцы.

В этом в случае при госпитализации с COVID-19 расходы должно покрыть государство, но только для госклиник.

Заказать страховку можно в украинской или иностранной страховой компании, которая имеет представительство в Украине или договор с украинской страховой компанией-партнером. Полис должен покрывать весь срок пребывания в Украине и затраты на лечение COVID-19 или обсервацию, если возникнет такая необходимость.

Оформить страховку можно онлайн, а документ придет на почту, после чего его необходимо распечатать. Стандартная страховка на неделю стоит 12 евро.

Как ранее сообщал УНИАН, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) презентовала специальную программу международных туристических маршрутов на весну-лето 2022 года.

Кроме того, МАУ совместно с туристическим оператором "Компас" запустит рейсы на экзотические курорты Доминиканы (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) и Мальдив (Мале).

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Автор: Анастасия Горбачева