Авиакомпания планирует летать в Грецию, Испанию, Турцию, на Кипр и на Балканы.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) презентовала специальную программу международных туристических маршрутов на весну-лето 2022 года.

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, в частности, речь идет о таких международных чартерных и регулярных маршрутах МАУ:

Киев – Афины (ATH), Греция – Киев – с 27.03.2022;

– с 27.03.2022; Киев – Ларнака (LCA), Кипр – Киев – с 27.03.2022;

– с 27.03.2022; Киев – Сплит (SPU), Хорватия – Киев – с 08.06.2022;

– с 08.06.2022; Киев – Пула (PUY), Хорватия – Киев – с 11.06.2022;

– с 11.06.2022; Киев – Тирана (TIA), Албания – Киев – с 07.06.2022;

– с 07.06.2022; Киев – Тиват (TIV), Черногория – Киев – с 02.06.2022;

– с 02.06.2022; Киев – Тенерифе (TFS), Испания – Киев – с 28.04.2022;

– с 28.04.2022; Киев – Невшехир (NAV), Турция – Киев – с 06.03.2022;

– с 06.03.2022; Киев – Пальма-де-Мальорка (PMI), Испания – Киев – с 31.05.2022.

Читайте такжеМАУ объявила чартерную программу на зиму: список рейсов"При планировании летнего отпуска-2022 следует учитывать, что стоимость авиабилетов тем доступнее, чем отдаленнее дата путешествия. Соответственно, при желании организовать отдых на пляжах Средиземноморья или насладиться яхт туром по Адриатике летом, следует уже сейчас распределять собственный бюджет", – отметили в пресс-службе МАУ.

В то же время, в авиакомпании рекомендовали туристам внимательно следить за обновлением правил и эпидемиологическими ограничениями той или иной страны назначения. Например, сделать это можно с помощью интерактивной карты МИД Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ также объявила о запуске прямых рейсов из Одессы в Ивано-Франковск.

Автор: Марина Григоренко