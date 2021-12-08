Рейсы начнут выполняться с 27 декабря 2021 года.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) совместно с туристическим оператором "Компас" запустит рейсы на экзотические курорты Доминиканы (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) и Мальдив (Мале).

Рейсы начнут выполняться с 27 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Ввиду того, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER авиакомпании партнера ЕвроАтлантик. Таким образом, будет реализован совместный проект по выполнению дальнемагистральной программы, где также частично будут задействованы экипажи МАУ. Самолет Boeing 767-300ER будет иметь двухклассную компоновку салона – бизнес и эконом", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МАУ определились с основными туристическими направлениями на лето 2022: списокВ то же время, в авиакомпании рекомендовали туристам внимательно следить за обновлением правил и эпидемиологическими ограничениями той или иной страны назначения. Например, сделать это можно с помощью интерактивной карты МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ объявила полную чартерную программу на зиму 2021-2022.

Автор: Марина Григоренко