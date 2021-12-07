Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.

В шести городах Украины запускают пилотный проект по добровольному фармакологическому медицинскому страхованию.

Соответствующий меморандум был подписан 7 декабря в Министерстве здравоохранения Украины, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в Facebook.

"Пилотный проект по фармакологическому страхованию - это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования", - сообщил Ляшко.

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Он отметил, что проект запускается в Ривном, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Ляшко отметил, что по оценкам министерства, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, более половины из которых тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованными назначениями.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине действует программа "Доступные лекарства", однако стоимость не всех лекарственных средств возмещается государством. "Поэтому именно благодаря внедрению добровольного страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения", - сказал Ляшко.

По его словам, для того, чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.

"Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения ей лекарств, не входящих в программу "Доступные лекарства". Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарства. Препараты, которые входят в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарства", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что оплата лекарств страховой компанией происходит автоматически, без привлечения пациента или врача.

Ляшко также напомнил, что с 1 октября программа "Доступные лекарства" расширилась в нее включено 466 лекарственных средства для лечения сердечно-сосудистых болезней, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что электронные рецепты для лекарств в Украине планируют запустить весной 2022 года.

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Автор: Александр Топчий