В топ-5 самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и Россия заняли последние места.

Швейцария возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов стран Европы по состоянию на начало 2023 года.

В рамках исследование от компании Gamblino.com были проанализированы девять показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения, включая количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Всего оценивались 39 стран, то есть не только входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону. Прогнозируемо из-за развязанной россиянами войны последние два место достались Украине и России с индексами безопасности 75,1 и 93,8 баллов соответственно. Для сравнения, у лидера рейтинга Швейцарии этот показатель составляет 45 баллов.

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Примечательно, что в топ-10 оказались преимущественно страны Северной и Западной Европы.

Топ-10 самых безопасных стран Европы в 2023 году

1. Швейцария.

2. Исландия.

3. Норвегия.

4. Дания.

5. Люксембург.

6. Финляндия.

7. Ирландия.

8. Нидерланды,

9. Австрия,

10. Швеция.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий Мюнхен признали самым безопасным городом в Европе для туристов, путешествующих в одиночку. Также в топ-5 попали Цюрих, Прага, Загреб и Тимишоара.

Перед этим туристические эксперты определили страны мира, куда безопаснее всего ехать на отдых женщинам, путешествующим в одиночку. Возглавили рейтинг Ирландия, Австрия и Норвегия.

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