Самой безопасной страной для соло-туристок стала Ирландия.

Эксперты определили страны мира, куда безопаснее всего ехать на отдых женщинам, путешествующим в одиночку.

Об этом пишет издание Travel off Path со ссылкой на результаты исследования, проведенного туристическим приложением Bounce.

При составление рейтинга учитывались такие показатели, как уровень насилия по отношению к женщинам, уровень домашнего насилия, отношение к насилию в адрес женщин в обществе, насколько безопасно женщинам гулять в одиночку ночью, законодательство по защите женщин, гендерное равенство и многое другое.

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Возглавила рейтинг Ирландия, где самый низкий процент женщин, которые считают, что насилие в отношении женщин может быть оправдано – всего 1%. В Ирландии также был один из самых низких процентов женщин, подвергшихся насилию со стороны мужчин, небольшое количество женщин-жертв убийств и один из лучших показателей глобального индекса гендерного разрыва.

На втором месте оказалась Австрия, где был относительно низкий процент женщин, подвергшихся насилию, в то время как 79% женщин заявили, что чувствуют себя в безопасности, когда идут домой одни ночью. Третье место заняла Норвегия, где зафиксировано самое низкое число жертв убийств среди женщин на 100 000 человек, а также самый высокий процент женщин, которые чувствовали себя в безопасности, возвращаясь домой ночью (83%), и второй по величине гендерный разрыв в мире.

Топ-10 самых безопасных для женщин-туристок стран мира:

1. Ирландия (общая оценка безопасности 7,88)

2. Австрия (7,70)

3. Норвегия (7,45)

4. Словения (7,19)

5. Швейцария (7,01)

6. Испания (6,97)

7. Португалия (6,88)

8. Канада (6,67)

9. Нидерланды (6,15)

10. Польша (5,97)

Вместе с тем, самыми небезопасными направлениями для женщин, путешествующих в одиночку, признаны Колумбия, которая показала плохие результаты по каждому из показателей. За ней расположились Коста-Рика, США, Чили и Турция.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили самые безопасные для ЛГБТК-туристов страны, где им меньше всего грозит столкнуться с дискриминацией и насилием.