В топ-5 самых безопасных городов для одиночных туристов попали Мюнхен, Цюрих, Прага, Загреб и Тимишоара.

Немецкий Мюнхен признали самым безопасным городом в Европе для туристов, путешествующих в одиночку.

Как пишет Express, к такому выводы пришли эксперты по путешествиям Looking4.com, которые изучили уровень преступности, индекс безопасности и хэштеги в TikTok, чтобы найти идеальное место отдыха для соло-туристов.

В итоге баварский город Мюнхен занял первое место в рейтинге безопасности из-за низкого уровня преступности и большого интереса к нему в TikTok.

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Самые безопасные города Европы 2023

1. Мюнхен, Германия.

2. Цюрих, Швейцария.

3. Прага, Чехия.

4. Загреб, Хорватия.

5. Тимишоара, Румыния.

6. Хельсинки, Финляндия.

7. Краков, Польша.

8. Базель, Швейцария.

9. Берн, Швейцария.

10. Клуж-Напока, Румыния.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты определили страны мира, куда безопаснее всего ехать на отдых женщинам, путешествующим в одиночку. Возглавили рейтинг Ирландия, Австрия и Норвегия.

Также эксперты определили, что путешественники-одиночки порой платят при бронировании отпуска почти на 90% больше, чем пары.

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