Многие туристы стараются максимально сэкономить во время отдыха. Однако довольно часто недостаточно просто найти дешевые билеты на авиарейсы, также важно понимать, насколько дорого вам обойдутся базовые потребности в пункте назначение, в том числе пропитание.
Платформа бронирования путешествий Omio определила города Европы, где питание вне дома не приведет вас к банкротству. В частности, они изучили среднюю стоимость еды, капучино, местного и импортного пива в местных заведениях.
Возглавила рейтинг Приштина – столица частично признанной балканской страны Косово, где средняя стоимость обеда составляет 4,18 фунта стерлингов (около 225 гривень), местное пиво обойдется всего в 1,67 фунта стерлингов (около 90 гривень), а капучино – всего в 1,02 фунта стерлингов (около 55 гривень), цитирует результаты исследования журнал Time Out.
Также в тройку городов с самым дешевым питанием в кафе и ресторанах попали два других направленя Балкан – Сараево (Босния и Герцеговина) и Скопье (Северная Македония). Да и в целом десятку сформировали исключительно города восточной и центральной Европы.
Самые дешевые города Европы для еды и питья
- Приштина, Косово
- Сараево, Босния и Герцеговина
- Скопье, Северная Македония
- Кишинев, Молдова
- Минск, Беларусь
- Подгорица, Черногория
- Прага, Чехия
- Будапешт, Венгрия
- София, Болгария
- Тирана, Албания
Также авторы исследования представили список европейских городов с самой дорогой едой в заведениях – здесь топ-10 сформировали уже преимущественно страны западной и северной Европы.
Так, дороже всего питания в заведениях туристам обходится в норвежской столице Осло, где обед в среднем стоит 20,30 фунтов стерлингов (около 1090 гривень), местное пиво – 8,83 фунта стерлингов (около 475 гривень), а капучино – 3,70 фунта стерлингов (около 200 гривень).
Самые дорогие города Европы для еды и питья
- Осло, Норвегия
- Вадуц, Лихтенштейн
- Рейкьявик, Исландия
- Копенгаген, Дания
- Берн, Швейцария
- Монако
- Дублин, Ирландия
- Хельсинки, Финляндия
- Амстердам, Нидерланды
- Люксембург, Люксембург
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие бюджетные направления Европы без толп туристов, посещение которых принесет массу удовольствия и не ударит по кошельку.
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