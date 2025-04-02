Дешевле всего еда туристам обходится в Приштине, а дороже всего – в Осло / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Многие туристы стараются максимально сэкономить во время отдыха. Однако довольно часто недостаточно просто найти дешевые билеты на авиарейсы, также важно понимать, насколько дорого вам обойдутся базовые потребности в пункте назначение, в том числе пропитание.

Платформа бронирования путешествий Omio определила города Европы, где питание вне дома не приведет вас к банкротству. В частности, они изучили среднюю стоимость еды, капучино, местного и импортного пива в местных заведениях.

Возглавила рейтинг Приштина – столица частично признанной балканской страны Косово, где средняя стоимость обеда составляет 4,18 фунта стерлингов (около 225 гривень), местное пиво обойдется всего в 1,67 фунта стерлингов (около 90 гривень), а капучино – всего в 1,02 фунта стерлингов (около 55 гривень), цитирует результаты исследования журнал Time Out.

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Также в тройку городов с самым дешевым питанием в кафе и ресторанах попали два других направленя Балкан – Сараево (Босния и Герцеговина) и Скопье (Северная Македония). Да и в целом десятку сформировали исключительно города восточной и центральной Европы.

Самые дешевые города Европы для еды и питья

  1. Приштина, Косово
  2. Сараево, Босния и Герцеговина
  3. Скопье, Северная Македония
  4. Кишинев, Молдова
  5. Минск, Беларусь
  6. Подгорица, Черногория
  7. Прага, Чехия
  8. Будапешт, Венгрия
  9. София, Болгария
  10. Тирана, Албания

Также авторы исследования представили список европейских городов с самой дорогой едой в заведениях – здесь топ-10 сформировали уже преимущественно страны западной и северной Европы.

Так, дороже всего питания в заведениях туристам обходится в норвежской столице Осло, где обед в среднем стоит 20,30 фунтов стерлингов (около 1090 гривень), местное пиво – 8,83 фунта стерлингов (около 475 гривень), а капучино – 3,70 фунта стерлингов (около 200 гривень).

Самые дорогие города Европы для еды и питья

  1. Осло, Норвегия
  2. Вадуц, Лихтенштейн
  3. Рейкьявик, Исландия
  4. Копенгаген, Дания
  5. Берн, Швейцария
  6. Монако
  7. Дублин, Ирландия
  8. Хельсинки, Финляндия
  9. Амстердам, Нидерланды
  10. Люксембург, Люксембург

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие бюджетные направления Европы без толп туристов, посещение которых принесет массу удовольствия и не ударит по кошельку.

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