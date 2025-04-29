В замке насчитывается более 1000 комнат, включая парадные апартаменты, часовню и библиотеку.

Виндзорский замок, расположенный в Беркшире, является самым большим и самым старым обитаемым замком в мире. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на королевский фонд Британии.

Уточняется, что Виндзорский замок был резиденцией британских монархов на протяжении почти тысячелетия. Его строительство началось около 1070 года, вскоре после нормандского завоевания, во времена правления Вильгельма Завоевателя.

По данным издания, к 1086 году крепость была возведена. Она превратилась в королевский дворец и теперь является одним из самых знаковых замков в мире.

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По словам экспертов Authentic Vacations, в замке насчитывается более 1000 комнат, включая парадные апартаменты, часовню, королевскую библиотеку и более 300 каминов. В настоящее время в нем проживает более 500 человек, от поваров и садовников до дворецких и библиотекарей. По меньшей мере 40 монархов жили в этом замке, а в его стенах произошло много значимых королевских событий.

Уточняется, что король Англии Эдуард III превратил Виндзор в величественный готический дворец в XIV веке. В 1800-х годах Георг IV инициировал значительные изменения, включая возвышение Круглой башни и создание Большой лестницы.

По данным Королевского фонда коллекций, только на эти реставрационные работы было потрачено около 300 000 фунтов стерлингов (примерно 16 684 281 грн - УНИАН). В 1992 году в замке произошел разрушительный пожар, в результате которого были повреждены несколько комнат, включая зал Святого Георгия и Большую приемную. Реставрационные работы длились пять лет.

В 2020 году внутренний зал был вновь открыт для туристов. В настоящее время Виндзорский замок ежегодно привлекает около 1,5 миллионов посетителей.

По данным Королевского фонда коллекций, стоимость входа составляет 31 фунт стерлингов для взрослых (около 1 724,04 грн - УНИАН), и 20 фунтов для молодежи в возрасте 18- 24 лет (около 1 112 грн - УНИАН).

Самые красивые замки Европы

Как писал УНИАН, ранее были перечислены 10 самых красивых замков Европы. Среди них оказался Нойшванштайн в Баварии, Виндзорский в Англии и другие крепости, которые мало кого оставляют равнодушными.

Также были перечислены 10 самых необычных замков Европы, которые обязательно стоит посетить, путешествуя по Европе.

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