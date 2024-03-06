Наибольшие изменения почувствуют пассажиры из Варшавы.

В Польше с 10 марта 2024 года начнет действовать новое расписание поездов, в котором маршруты по ключевым направлениям существенно сократятся по времени.

Как пишет Warszawa Nasze Miasto, наибольшие изменения почувствуют пассажиры из Варшавы. Так, время в пути от столицы до горнолыжного курорта Закопане сократится примерно на час – теперь дорога займет 4 часа 44 минуты. Самый быстрый поезд из Кракова в Закопане будет доезжать за 2 часа 17 минут (вместо 2 часа 26 минут сейчас).

Поезда из Варшавы до Гданьска будут доезжать за 2 часа 29 минут, из Варшавы в Познань – также за 2 часа 29 минут, из Люблина в Варшаву – за 1 час 45 минут, а от Быдгоща до Варшавы – за 2 часа 56 минут.

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Как пояснили в пресс-службе местных железных дорог PKP Polskie Linie Kolejowe, такия улучшения в расписании стали возможны после завершения работ по строительству так называемого Картузского обхода, через который в сутки теперь будут проходить шесть пар поездов.

Обновленное расписание будет действовать до 9 июня 2024 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" объяснили, что делать пассажирам, которые не успели на поезд из-за протестов фермеров в Польше.

Хотя сейчас движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме, многие пассажиры, которые на автомобилях и автобусах добираются на поезда между странами, жалуются, что они не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.

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