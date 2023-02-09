Цены будут снижены на 11-15%, в зависимости от категории поезда.

Польская пассажирская железнодорожная компания PKP Intercity с 1 марта 2023 года снизит стоимость билетов на скоростных поездах, которыми сейчас очень часто пользуются украинцы на пути в Европу.

Цены будут снижены на 11-15%, в зависимости от категории поезда, сообщило издание ЦТС со ссылкой на пресс-службу польской железнодорожной компании.

"Введение более низких цен стало возможным благодаря дополнительным оптимизационным мерам и благодаря увеличению компенсации для PKP Intercity в 2023 году по государственному договору о предоставлении услуг", – говорится в сообщении.

При этом издание напомнило, что буквально с 11 января 2023 года PKP Intercity подняла цены на билеты, обосновывая это ростом операционных расходов, вызванных значительным ростом цен на электроэнергию.

Поезда между Украиной и Польшей

После начала Россией полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, в условиях отсутствия авиасообщения и крупных очередь на границах для автотранспорта, самым удобным способом попасть в Европу для украинцев стала железная дорога.

В итоге в 2022 году "Укрзализныця" перевезла рекордное количество пассажиров в ЕС. За это время существенно увеличилось количество рейсов в Польшу и Венгрию, а также было восстановлено железнодорожное сообщение с Молдовой, Румынией и Словакией.

При этом самыми популярными пересадочными узлами в Польше стали Перемышль и Хелм, откуда украинцы легко могут пересесть на польские поезда Интерсити в другие города.

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