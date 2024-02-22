Сейчас движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Пассажиры "Укрзализныци", которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия границы польскими активистами, смогут в течение суток сесть на другой поезд.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", перевозчик получает все больше сообщений о том, что пассажиры, которые автомобилями и автобусами направляются к поездам из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.

"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", - указано в сообщении.

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Отмечается, что данная возможность доступна для следующих поездов:

№ 768 Варшава-Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№ 32 Перемышль-Запорожье;

№52 Перемышль-Киев;

№ 716 Перемышль-Киев;

№ 706 Перемышль-Киев;

№ 90 Перемышль-Киев;

№ 94 Хелм-Харьков;

№ 24 Хелм-Киев;

№ 20 Хелм-Киев;

№120 Хелм - Днепр.

В УЗ отметили, что перевозчик не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.

Отмечается, что движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме.

Блокада украинской железной дороги - последние новости

20 февраля польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Тогда фермеры перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

В свою очередь в УЗ отреагировали и заявили, что украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу.

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