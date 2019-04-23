Морское око и курорт Закопане: почему увидеть польские Татры должен каждый

В уютное Закопане через старинный Краков

Начнем наше путешествие с самого богатого на достопримечательности польского города. Это, конечно же, Краков. Подробно останавливаться на нем мы сейчас не будем, ведь этот город достоин отдельного текста. Скажем только, что проще всего добраться до горного курорта Закопане будет именно из Кракова.

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К счастью, из Киева туда сейчас летает лоукостер Rayanair, билет на который, если повезет, можно отхватить всего за 10 евро. Если повезет чуть меньше – придется выложить 20-25 евро, что также вполне подъемная сумма. Из Кракова до Закопане можно добраться на автобусе. Билет на него можно купить на автовокзале или же заранее заказать у известного международного перевозчика Flixbus. И в том, и в другом случае он обойдется вам примерно в 5 евро.

Чем Закопане привлекает туристов

Итак, чем же так привлекателен для туристов небольшой горный городок Закопане? Во-первых, тут потрясающе красивая природа. Закопане расположен посреди гор Татр – части горной цепи Карпат, которые являются естественной границей между Польшей и Словакией. Тут буквально с первых шагов вас окружают первозданные просторы Татранского национального парка. В этой местности действуют строгие правила по охране среды, поэтому природа здесь имеет настолько нетронутый вид, насколько это вообще возможно. Например, нередко в горах можно встретить дикого оленя, который совершенно не боится людей и выходит на отрытую местность прямо в гущу туристов.

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Во-вторых, городок Закопане сам по себе очень уютный. Тут на каждом шагу расположены маленькие деревянные домики, которые по вечерам подсвечиваются сотнями огоньков, и кажется, будто на улицах царит непрекращающееся Рождество. Кроме того, дружелюбные местные жители, встретят вас фирменным овечьим сыром, раскладки с которым здесь встречаются на каждом шагу. Сыры здесь являются, наверное, самым популярным угощением для туристов и продаются на любой вкус: копченые и не копченые, соленые и не очень. Можно попробовать несколько видов и выбрать подходящий.

Самая популярная туристическая локация в Закопане – это центральная пешеходная улица Крупувки. Здесь в любое время дня и ночи всегда полно прохожих и отдыхающих. На этой улице сосредоточены все основные развлечения самого городка: кафешки, ресторанчики, сувенирные лавки и даже рынок. На нем, кстати, помимо сыра можно приобрести мед, а также меховые и кожаные изделия – шубы и дубленки. Еще одним популярным сувениром здесь являются кожаные домашние тапочки. В общем, с пустыми руками вы точно не уйдете.

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Отдыхать в Закопане можно круглый год: множество горных маршрутов, бассейны и аквапарк не дадут заскучать в любое время года. Впрочем, многие туристы предпочитают ехать сюда зимой, ведь здесь большое количество отличных горнолыжных трасс.

Морское око – символ польских Татр

Однако то для, чего в Закопане съезжаются туристы в первую очередь – это, конечно же, невероятной красоты горное озеро Морское око. Легенды гласят, что это озеро бездонное и под землей соединено с морем. Якобы именно поэтому оно и получило свое название – Морское Око. Это именно то место, которое так и манит с множества ярких открыток и миллиона фотографий путешественников в Instagram. Отправляться сюда лучше все-таки в теплое время года, ведь именно тогда вода, благодаря окружающей зелени, приобретает свой характерный бирюзовый оттенок.

«Говорят, что побывать в Татрах и не увидеть Морское Око – это то же самое, что побывать в Риме и не увидеть Папу Римского», - писал польский художник Ян Радзиковский. Не можем с ним не согласиться.

Добраться до этой жемчужины польских Татр очень просто: из Закопане туда идет множество маршрутных автобусов. Проезд стоит всего 10 злотых (примерно 75 гривень). Маршрутка довезет вас сначала до Паленицы Бялчанской, где и расположен вход в Татранский национальный парк. Для украинских туристов неприятной неожиданностью может стать то, что вход в парк платный – 5 злотых с человека (то есть около 35 гривень). Но ведь оно того однозначно стоит!

Дальше до озера вам предстоит прогулка длительностью около двух часов – пешком пройти нужно около 9 километров. Если вам это покажется сложным, можно воспользоваться конными повозками. В таком случае дорога займет около 45 минут, но обойдется довольно дорого - примерно в 70 злотых с человека при подъеме вверх, а это примерно 500 гривень, и 50 злотых с человека при спуске, то есть около 350 гривень. Если вы все же решитесь идти пешком - обязательно стоит надеть удобную обувь, подходящую для горных прогулок, а также захватите теплую куртку, ведь даже в жаркий день на вершине горы из-за сильного ветра может быть довольно прохладно.

Стоит правда отметить, что большая часть дороги до озера заасфальтирована и не является слишком крутой, а потому подниматься туда будет не так уж сложно. Зато вам гарантированно то и дело будут попадаться потрясающие виды. Кроме того, время от времени на пути встречаются и такие блага цивилизации как биотуалеты и пара-тройка кафе. Одним словом, дорогу для туриста здесь сделали максимально комфортной.

Когда долгий путь, наконец, остается позади и вы, обогнув холм, внезапно выходите к озеру - его вид потрясает настолько, что усталость и голод отходят на второй план. Внутри вас не остается места ни для чего, кроме восхищения!

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Морское око со всех сторон окружено высокими горными вершинами, из-за чего создается впечатление будто вы находитесь в каком-то сказочном укромном месте, и все, что вы видите перед собой, создано специально для вас. Озеро имеет потрясающий бирюзово-голубой цвет и вода в нем невероятно прозрачная.

Кстати говоря, водоем имеет весьма внушительные размеры, поэтому несмотря на то, что здесь постоянно находится огромное количество туристов, они могут спокойно рассредоточиться вокруг озера и не мешать друг другу наслаждаться его очарованием.

Природа здесь сохранила свою первозданную красоту: воздух невероятно чист и свеж, а горные склоны вокруг озера покрыты яркой зеленью. Во время моего путешествия к озеру на берег даже внезапно вышел дикий олень. Он абсолютно не испугался туристов и, напившись воды, гордо прошествовал сквозь густую толпу людей, скрывшись в кустарниках.

Казалось бы, вряд ли до этих вершин может добраться цивилизация, но нет – прямо у берега озера находится большое уютное кафе. Так что вы можете расположится за одним из столиков на улице и наслаждаться видами, одновременно отдыхая за чашкой горячего чая. Это станет прекрасной кульминационной точкой вашего путешествия.

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Поэтому, дорогие друзья, не теряйте времени, а поскорее покупайте билет на самолет. Ведь в конечном счете, настоящее открытие в путешествии - это не поиск новых пейзажей, а новый взгляд на мир. Удачных вам открытий!

Ольга Броскова